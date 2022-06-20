《海關戰線》3款海報曝光 煞科宴學友有求必應 霆鋒敬酒表謝意 (20:18)

由張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟、吳鎮宇、關智斌、衛詩雅和陳家樂等合演的電影《海關戰線》，日前宣布煞科。為慰勞台前幕後辛勤付出，英皇集團主席楊受成舉行煞科宴，跟幕前幕後共度難忘晚上。

楊生在煞科宴上衷心鳴謝，「《海關戰線》是英皇電影今年的重點製作，最難得是在疫情之下，大家排除萬難去拍出這一部好戲，所以我要特別多謝導演邱禮濤，在現場指揮大局，還有編劇李敏，寫了一個出色的劇本，當然還有主角張學友、謝霆鋒、林嘉欣、劉雅瑟、吳鎮宇、關智斌、衛詩雅、陳家樂等一班好演員，加上所有工作人員的通力合作，才可以完成《海關戰線》這部好電影，我要借這個煞科宴多謝大家」。

久未接戲的學友笑言，今次參演《海關》相當愉快：「太久沒有拍戲了，看到認識的工作人員，大家都有工開，在片場傾吓講吓，拍得好開心！」學友與霆鋒只在《全城熱戀熱辣辣》合作過一場戲，跟吳鎮宇甚至從未合作過，學友打趣說：「希望以後大家再有機會碰頭，我會跟楊老闆說，下次給我更多戲分！」歌神難得出山，不少工作人員自然抓緊合照機會，親切的學友亦有求必應。

霆鋒表示參與這部電影可謂過足癮頭：「實際拍了60幾組，但籌備工夫花了不少時間，總計都有80組！」問到煞科心情，霆鋒感性表示：「像我這種在片場長大的，最捨不得當然是片場裏的人！」為答謝團隊的付出，霆鋒偕導演邱禮濤、監製邵劍秋及編劇李敏逐枱敬酒以表謝意。

至於《海關戰線》3張海報亦搶閘曝光，包括一張霆鋒與學友的雙人海報，以及學友與霆鋒各自一張單人海報，預告電影將於2023年上映。

（即時娛樂）