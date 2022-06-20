十八年後2.0｜監製王偉仁劇透：仲有好多人會死 龔嘉欣角色不能忽視 (23:15)

無綫劇《十八年後的終極告白2.0》將於本周五（24日）播映大結局，誰是「終極Boss」引起網民熱議。監製王偉仁接受《明報》專訪，他為了保持劇集追看性，以「三不」回應網民的疑團，就是「不能講」、「不劇透」和「不穿橋」，只劇透「仲有好多人會死」。王偉仁說：「現在的觀眾看得很細，儘管一個很細微的位置都留意到。我在網上討論區見到有些網民的推理，推得十分厲害，但暫時未見有人估中。有個懸念給大家討論一下，當然愈多反應，我愈開心。」他指懸疑劇是要一集一集推理出來，如果講出來便不好玩。

王偉仁承認劇集在初步構思時，「娛樂大家」是一個很重要的元素，因為近年大家在疫下的心情很憂悶，所以想製作一套懸疑推理劇，希望吸引觀眾一齊玩。對於有些情節被指重口味，他解釋並非刻意，只是想更富娛樂性，以及加強劇情張力，務求刺激觀眾眼球。兩輯《十八年後》都有好口碑，王偉仁直認有計算過，如果集集都要觀眾燒腦一定死，所以每一個高潮位要拿揑得很準。問到可有構思開拍3.0時，王偉仁說：「可能未必會，如果觀眾喜歡的話，兩輯已很滿足。」

雖然未有劇透，王偉仁卻點名龔嘉欣的角色沈越絕不能忽視，會在結局篇大爆發，又指劇中畫作《男孩的救贖》是結局的關鍵。王偉仁也讚龔嘉欣、譚凱琪和趙希洛在劇中的演出，亦覺得兩位男主角譚俊彥和陳山聰進步不少。

欲知專訪詳情，請留意明天（6月21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）