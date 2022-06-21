Phoebus@P1X3L首度單飛出歌 獲Ian力撐：佢好認真對每件事 (12:52)

男子組合P1X3L成員吳啟洋（Phoebus）是《全民造星II》冠軍，出道近3年終於有首支個人歌曲派台，Phoebus新歌《漸漸地》已上架。

同是「造星」出身的呂爵安（Edan）和陳卓賢（Ian），都在社交網留言力撐，呂爵安寫道："Your dream comes true~"，陳卓賢則寫道：「同佢拍劇，佢除咗串下我蝦下我之外（講笑）（雖然真係有），佢都會問好多我做歌錄歌嘅嘢，佢係一個好認真對待每一件事嘅人，希望大家都認真聽下隻歌。」

MakerVille行政總裁魯庭暉在Instagram留言鼓勵Phoebus，他寫道：「對上兩年，同事們覺得Phoebus係一個『樣樣嘢都幾好但硬係好似唔夠多人鍾意』嘅人。

試下綜藝、試下拍劇，而家，試下出Solo。我好遠好遠咁觀察，老實，我唔覺得佢啲戲好勁，啲歌好正，但係，每次我睇到嘅，係呢個人不合比例嘅勤力。我意思係，佢嗰隻對每一個Job 每一個casting 每一步舞 每一個機會嘅落力，大到一個位真係好似嘢嘢都當最後一shot咁。

好多人講佢，就又話佢係造星2冠軍又點。我一廂情願地覺得，咁又何苦呢。一個新人，未夠好就要進步，fair，但對於一啲無謂嘅枷鎖，我覺得佢根本無理過，佢同其他兩個隊友，只係好focus每一次機會。呢首歌，我估唔會令佢即刻大紅大紫。但呢首歌，值得一個fair shot。」Phoebus也回覆魯先生：「多謝魯生！多謝你的鼓勵！呢番說話會成為我努力的動力~~~~希望我哋三個唔會令你失望。」

（即時娛樂）