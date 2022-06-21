十八年後2.0｜倪嘉雯神還原龔嘉欣年輕版 鄧卓殷爆Seed演兇狠少女 (14:06)

倪嘉雯曾演過陳煒﹑劉佩玥和龔嘉欣少女版，她被網民封為「少女版專業戶」。（大會提供）

無綫劇《十八年後的終極告白2.0》今個星期五迎來大結局，除了主角鬥曬演技外，新生代演員亦有不俗表現。

以飾演年輕版沈越（龔嘉欣）的倪嘉雯（Carmen）為例，齊蔭眼鏡Look激似龔嘉欣，鼻子輪廓更是相近，還原度高達逾85%。Carmen今次已是第3度演「年輕版」，之前2次分別是《換命真相》劉佩玥年輕版及《雙生陌生人》陳煒年輕版；Carmen亦很珍惜演年輕版機會，每次反覆觀看成年版的拍攝片段取經，有網民封她「少女版專業戶」，笑指她專演少女時代。

Carmen透露早於讀書時間，已有不少人指她似龔嘉欣，並笑言曾有朋友收看《十八年後2.0》時，認錯龔嘉欣是她：「之前我未出場，但已經有朋友影電視機（實為龔嘉欣），問我係咪有份拍。」

Carmen又指起初知道演龔嘉欣年輕版時已好開心：「我好期待出嚟嘅效果，記得試造型嗰日，我同嘉欣一樣有個長直髮齊蔭頭同圓形眼鏡，監製見到我都話：『嘩！真係好似樣！』」

另一亮眼新演員則為飾演沈曉彤的鄧卓殷（Amber），Amber是2018年港姐亞軍，劇集演出經驗尚淺，直到在《十八年後2.0》中飾演性格內向、倔強、任性但又渴望愛的曉彤後，觀眾留下印象。除了以27歲之齡演14歲角色零違和，多場內心戲及喊戲均表現出色。

昨晚她爆喊向Angus（譚俊彥飾）「自首」是拮傷Queenie（譚凱琪飾）真兇時，將壓抑已久的罪疚感演繹得恰到好處，而拮向Queenie場口亦成功演出兇狠感覺，與平日形象大相逕庭。

（即時娛樂）