焚身｜陳靜飲酒壯膽色誘人夫 鄭嘉穎唔Enjoy拍情慾戲 (15:41)

由鄭嘉穎、陳靜（Dada）和朱晨麗等主演的新戲《焚身》，將於6月30日公映，今天（21日）發放的製作特輯中，透露更多電影細節及背後信息。

故事講述嘉穎飾演的醫生遠志、太太朱晨麗及5歲兒子，一直生活平淡幸福，但因嘉穎一次醉酒斷片，搭上Dada而發生一夜情，自此Dada瘋狂愛上有婦之夫嘉穎。從早前發布的預告片及今次的製作特輯中，見到Dada進擊色誘嘉穎及入侵對方家庭，情慾場面尺度相當大膽。

導演劉偉恒表示這個三角危險關係的故事，是人人都有機會遇到的故事，Dada更表示已多年沒拍過激情戲分。

劉偉恒講述故事圍繞3人的危險愛情故事：「Dada飾演方瑜那種對愛情的不惜一切，更會超越一般人的價值觀…只為得到她想要的男人。」導演表示這個故事是男人或女人，都不排除會有機會經歷到的故事：「你好喜歡但明知道不應該喜歡，這份心態或心路歷程，總會有一部分故事說中你。」

嘉穎對於自己角色的心態有這樣看法：「相信很多男人都會心態很複雜，一來又內疚又想斷尾，但這個一夜情的女人，又突然在自己面前出現，當中定會有很多掙扎。」很少演出激情戲的嘉穎，特意在正式拍攝前，和Dada及導演詳細討論，希望以最合適方法拍攝，嘉穎說：「我覺得其實女仔演這類角色，都會有尷尬或不敢太放，但我覺得Dada很專業，亦多謝她很信任我，我們也很滿意拍攝出來的效果。」

嘉穎更說拍親密戲不好受：「拍攝時比想像中難，我當時是希望盡快拍完。可能有人說『你發達啦，可以拍這類戲』，其實一點也不enjoy，還要有幾十人望住你拍，是會較慌張或緊張多於一切，只希望做好一點，根本不會有時間再想其他事。」

Dada笑言已多年沒有拍攝這類大膽戲分，故事需要她去嘉穎家中誘惑他，這樣的角色及演出，連Dada也沒見過這樣自己：「我的角色想要嘉穎承認是愛我，我也想擁有他。」對於戲中誘惑激情戲，她也表示正式roll機前，要飲酒壯膽：「嘉穎很有風度，他很多時先會為我想，再預先和我去傾談和夾如何演出，這讓我很有安全感。」

（即時娛樂）