梁詠琪首次接拍台劇演單親媽媽：希望擴大自己戲路 (16:33)

梁詠琪（Gigi）、陳妍霏、余杰恩、鄭煒齡、劉修甫、潘綱大及宋柏緯，身穿戲服出席恐怖懸疑劇《聰明鎮》開鏡活動，該劇改編自日本恐怖漫畫大師伊藤潤二作品集。

Gigi闊別台灣近3年，今次是她首次接拍台劇，她期待今次的演出，也表示很想念這裏的觀眾和朋友。伊藤潤二驚喜現身開鏡祝福影片，為劇組加油打氣，片中他親切以中文打招呼，並唸出《聰明鎮》劇名，伊藤潤二表示：「很高興我的作品即將改編成真人影集《聰明鎮》，在籌備的過程中，看見導演及主創團隊認真努力，無論是選角、美術造型設計、場景建立及道具等，我感到興奮期待。在此預祝劇組拍攝順利，也非常期待未來能夠來到台灣和大家見面，期待影集成功。」

Gigi完成隔離後首度現身，由於疫情關係已近3年沒有往台灣，她曾以電影《心動》獲金馬獎最佳女主角提名，這是第一次參與台劇演出，飾演一心為了讓女兒陳妍霏重考上好學校，不惜捨棄一切換取機會的單親母親。

Gigi表示：「第一次看到劇本，就被這個極具挑戰性的單親媽媽角色吸引，我一直希望能擴大自己戲路，對此次演出非常期待。」

Gigi在進組前3個月開始研究劇本、為角色心理狀態做準備，務求盡最大努力達到演出要求。她說：「在入境隔離時也沒懶着，每天看新聞報道和讀劇本，希望盡快融入環境，與各演員自然交流，讓演出更到位。期待觀眾能看到一個從未見過的梁詠琪。」飾演女兒的陳妍霏非常喜歡劇本，她直呼：「和Gigi姐第一次見面是視訊，讀劇本時就被她的專業圈粉，至今仍覺得不可思議可以跟她同台演出，我已經準備好全力以赴。」

（即時娛樂）