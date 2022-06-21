陳凱琳胞弟被指跟父親唔似樣 林作以100萬驗DNA挑機 證父子關係 (18:13)

陳凱琳（Grace）的孖生弟弟Derek，日前在社交網貼了和爸爸合照慶祝父親節，相中兩父子表現鬼馬，陳爸爸吮手指並坐在兒子大腿上，十分搞笑。由於Derek的膚色較爸爸深色，加上Derek有混血兒外貌，被指跟爸爸不似樣，曾惹網民熱話。

而林作繼續發揮「抽水」本色，他表示樂意用100萬元挑機Derek，要幫二人驗DNA，看看是否兩父子，林作在社交平台寫道：「本人願意用100萬港幣向Derek Chan not Cheung發出挑戰：畀你一條毛畀我。同埋你老竇一條毛。如果DNA比照證實你哋係父子，我畀100萬你。如果唔係，順便比照係咪有印巴血統。順便咋，純八卦，驗到冇嘅我都畀100萬你。冇他，純粹之前嗰個Derek畀咗我一百萬零用錢冇碇使。同埋真心好奇及堅信不移。Derek，你願意接受挑戰嗎？」

林作在Ig發文：「搞笑、抽水，並沒有什麼過分與不過分，因為這是言論自由。而往往最好笑嘅嘢，係你覺得唔應該笑但係人嘅反應好自然不禁發笑。我嘅職責就係為大家觸碰呢啲taboo禁忌話題，讓大家開懷、釋懷。我都淨係問一句：假設佢哋真係同我玩做基因鑑定，咁你會唔會睇個結果係點啊！你會選擇唔睇！？」、「其實絕大部份時候我只係講出其他人唔夠膽講嘅嘢。係我願意突破盲腸咋。」

至於Grace及其家人未有回應，但Grace卻在社交網貼出美背照片，大騷白滑靚背。

（即時娛樂）