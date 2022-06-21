「田豪祖」披荊斬棘1周年 由網上頻道到開Pop-up Store (18:40)

《田豪祖3寶Channel》踏入一周年，由「被離開」廣播道開始，轉戰YouTube世界，上半年取得「YouTube十大熱門創作」的肯定，以為已經是故事高潮，原來下半場更精彩；一周年大搞作，「田豪祖」回到線下現實世界，開設Pop-up Store，推廣自家製的3寶品牌商品，也和支持者「寶粉」見面。

由廣播道師奶仔搖身一變，成為拍檔口中「3寶CEO」的貴花田感慨表示：「完全冇諗過我哋會發展到可以有自己Pop-up Store，仲要賣3寶產品，有自己嘅品牌，好似發咗場夢咁樣，真係要多謝寶粉呢一年嘅支持！」

曾志豪表示過去1年，由做網上節目到加入推廣商品的環節，寶粉反應熱烈，很多時候推介的商品，不到1小時已搶購一空。

王耀祖表示開設Pop-up Store就像生了BB一樣：「成個過程困難重重，又怕疫情反彈，又怕起唔切貨，但最難係搵到一個又四正又可以招呼寶粉嘅靚場地。」他表示今次不只是開賣產品，而是要開fans見面會。

曾志豪笑說：「MIRROR有鏡粉，3寶有寶粉，我哋當正自己開MIRROR演唱會嘅會員專場。」

（即時娛樂）