派拉蒙串流平台登陸英國 史泰龍現身宣傳受歡迎 (19:33)

奇雲高士拿主演的《黃石》在美國大受歡迎，不知英國觀衆可會欣賞？（Getty Images）

維奧拉戴維絲（左起）、姬莉安德遜及米雪菲花在新劇《The First Lady》演繹不同年代的美國第一夫人。（Getty Images）

派拉蒙旗下串流平台Paramount+明日登陸英國，昨日舉行盛大派對招待傳媒，介紹衆多新劇新戲，大批演員到場宣傳，包括應屆金像影后謝茜嘉翠絲頓（Jessica Chastain）、《電流戰爭》米高山倫（Michael Shannon）、《黃石》奇雲高士拿（Kevin Costner）、《王冠》姬莉安德遜（Gillian Anderson）、《藍調天后》維奧拉戴維絲（Viola Davis） 及《蟻俠2：黃蜂女現身》米雪菲花（Michelle Pfeiffer）等。其中最受歡迎的是《洛奇》史泰龍（Sylvester Stallone），宣傳新劇《Tulsa King》的他，遇上提詞機故障，史泰龍索性從心而發說足10分鐘，贏得喝彩聲。

據報Paramount+在英國每月收取6.99英鎊（約67港元），除了美加及部分中南美國家外，歐洲的丹麥、挪威、瑞典、芬蘭亦可收看，稍後還會擴展至德國、意大利、瑞士、奧地利等地；Paramount+已登陸澳洲，本月中亦落戶韓國。根據網上資料，香港觀衆要等到明年才有機會收看，而且日期待定。

（即時娛樂）