吳雨霏(Kary)月初36歲生日當天自爆已為丈夫洪立熙(Brian)誕下第三胎。Kary今次懷孕的保密工夫做到足,當日宣布喜訊時亦未有透露BB性別,只說孩子的英文名是偏向中性的「Noa」。時隔大半個月,Kary在社交平台分享各大品牌送給Noa的禮物,公開Noa是個女孩子。她說︰「BIG thank you to those who sent beautiful gifts to baby Noa﹗She is so loved﹗」

(即時娛樂)