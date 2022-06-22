飄流教室｜古巨基讚呂爵安假音靚 Edan獲邀合唱受寵若驚 (16:45)

古巨基與MIRROR成員呂爵安（Edan）的合唱歌《飄流教室》今日推出。基仔被問到邀請Edan合作的原因時，他表示《飄流教室》被重新編曲後的感覺很優雅，就如配上古典鋼琴一樣。他說︰「上次看MIRROR演唱會，Edan彈鋼琴自彈自唱令我很深刻，覺得非Edan莫屬。」

Edan受寵若驚︰「今次合作很開心，從來沒想過。花姐（經理人黃慧君）當初對我說『喂！古生話想搵你合唱喎，你肯唔肯呀？』嘩！當然好，未試過和一位大前輩合作，而且我自小就聽古Sir的歌，所以覺得這件事好神奇。」Edan表示錄音期間學到很多︰「古sir每一次也來監製我的錄音，指導我很多，舒文監製也是，令我對唱歌多了很多想法。古sir很貼心，很樂意教我、幫我，所以很多謝他。」

基仔對Edan讚不絕口︰「我記得他說過自己唱歌未必是最好，所以只要有其他不同的機會，他一定會很願意及努力去試！他是一個很謙虛、很勤力的藝人。錄音時，我發現Edan的假音好好，擁有一把好靚好滑溜的假音。」

古巨基邀請了1980年代女神柏安妮的17歲女兒許恩怡（Natalie）擔任MV女主角。MV其中一幕講述Edan跟心儀的Natalie去基仔的新碟簽名會，Edan笑言：「今次感受到『前夫』的感覺，即係陪個女仔來見自己的偶像。」基仔演回本尊，他說踏進舉行新碟簽名會的唱片店，看見那些海報和唱片，想起自己已很久沒舉行簽名會，很懷念。

基仔表示《飄流教室》的MV很有穿越感︰「MV這幕講述2012年專輯《告別我的戀人們》推出時，我特登弄回當日的髮型及穿上當時宣傳時穿的外套。我仍穿得上那件外套，即沒有長胖，哈哈！因為穿越關係，我推出這張唱片時仍未結婚，古太落車時叫我脫下婚戒，哈哈。」

（即時娛樂）