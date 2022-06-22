黑金風暴｜趙慧珊首次拍劇兼開真槍︰好震撼 (18:25)

香港開電視劇集《黑金風暴》除有林峯、周秀娜、黃浩然、熊黛林、吳啟華、郭政鴻等好戲之人外，還有首次拍劇的許靖韻、艾妮及趙慧珊（Aka）。

許靖韻說：「首次拍劇好緊張，劇集嘅節奏較為緊湊，而且我係第一次接觸咁多對白嘅角色，所以事前做足準備，不停背熟對白，又睇番佢哋拍過嘅劇本，了解劇情來龍去脈。第一次拍劇，對我來講有好多收穫，因為可以同好多前輩合作，佢哋一有時間就同我對戲，又會教導我，所以整個拍攝過程好順利，大家關係好close，好開心。」提到她和李璨琛的一場「牀戲」，許靖韻笑指那是最遠距離的牀戲︰「冇預計過有『牀戲』，去到片場先知，不過呢場『牀戲』完全冇身體接觸，純粹兩夫妻瞓喺牀度，非常之有隔膜。」

艾妮飾演林峯前女友，跟對方有一場分手戲。她表示：「第一次同林峯合作，未見到佢真人之前好緊張，因為喺未見過佢嘅情况下要同佢演分手戲，好擔心自己會做得唔好，但去到片場見到佢真人之後，佢好nice，又會主動教我，好多謝呢位前輩教導。」

趙慧珊不但初嘗拍劇滋味，還首次開真槍。她說︰「第一次開真槍其實非常緊張，槍響好強、好震撼，感謝導演拍攝前畀時間我去練習，亦提醒我開槍唔好瞌埋眼，因為槍的回彈力好強，所以好唔容易我先可以開槍時擘大眼。」

（即時娛樂）