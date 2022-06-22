香港25個第一｜洪永城宣傳節目趁機冧妻女 暫無意一家三口拍真人騷 (21:51)

洪永城（Tony）為無綫新節目《香港25個第一》擔任主持，在節目中會帶大家細看香港25個「第一」，他更初嘗港式的搭竹棚、武指替身、霓虹光管製作等體驗，又訪問了IQ達140以上的尖子、今年90歲的胡楓（修哥）等。洪永城透露修哥在節目中分享自己的精靈長壽秘密，還計劃之後繼續踏上紅館舞台開騷，「修哥的養生之道就是日常多行路、飲湯水、約朋友打麻將。我問他年輕時是否多女友？他笑答『沒有』，就是他長壽原因，不知是否提醒要戒色？我很想學他長壽、開心、又多朋友和契仔契女」。

他表示拍攝節目時學整香港霓虹招牌光管，卻趁機冧太太梁諾妍和女兒Amber，「花一日只可以做到『一』字，希望以後有機會再上堂學，想整『老婆我愛你』或者『阿女，快高長大』。」除了主持節目，他稱正籌備《凶宅清潔師2》，又要返內地拍攝新劇《香港人在北京》，已為接受檢疫隔離21日作好準備。離港3個月，洪永城坦言最心掛掛半歲的Amber，他擔心返港後女兒不認得爸爸，又驚家人縱壞她。他說平日帶女兒出街都要勞師動眾，故暫不考慮接拍一家三口真人騷。

（即時娛樂）