鄭嘉穎拒回應林作抽水事件 冇影響心情 預告撐枱腳為太太慶生 (22:35)

陳凱琳（Grace）的龍鳳胎弟弟Derek於父親節當天在社交平台分享跟爸爸的合照後，再度因父子二人的外貌與膚色不同而成為熱話，林作為此向Derek父子提出DNA親子驗證挑戰，如證明兩人屬親生父子及Derek沒有印巴血統，他就輸100萬元。陳凱琳丈夫鄭嘉穎今晚（22日）現身主演電影《焚身》首映禮，被問及此事時，他說自己心情未受影響：「當事人和全部家人心情正常，點會影響到我呢？」提到陳凱琳的胞姐Joyce私下回覆林作，指100萬元挑戰出手太低，故林作準備找母親幫手加碼，鄭嘉穎認為Joyce可以有個人觀感，他自己就覺得事件無聊，不願回應，「目的為乜，大家好清楚，答完又會繼續，所以不回應就是最好的回應，你問我100次都是這樣回答」。

談到陳凱琳明天（23日）31歲生日，鄭嘉穎預告會去指定餐廳吃飯享受二人世界，他說：「我們連續7年去這間餐廳，已變成了一個傳統，又可以保留二人世界的時刻。」他拒透露送什麼生日禮物給太太，但自認是個不浪漫的人，不懂炮製驚喜，也曾叫太太不需要向他送驚喜，大家實實在在一起生活就好了，「她需要什麼就買，不需要等生日」。至於會否趁太太生日，追多個小朋友，鄭嘉穎即搞笑說：「生日一年一次，一年才開心一次，很慘喎！不用等生日才開心，想開心就開心，不過生仔要問太太。」

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（即時娛樂）