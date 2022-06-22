《聲夢2》增設人氣榜 任暟晴尷尬笑謝票 趙小婷玩點唱 (22:48)

今屆《聲夢傳奇2》為增加與網民及聲夢迷互動，增設學員人氣榜，本月11日開始接受投票，逢星期五更新最新三甲走勢。首回成績於上周五（17日）公布，頭五個單位分別為趙小婷（Pamela）、XiX、任暟晴（Jasmine）、趙紫諾（Sabrina）及黃洛妍（Janees）。對於獲支持，五大人氣單位拍片謝票兼各出其招拉票，當中暫時排名榜首的Pamela大玩IG（Instagram）點唱：「大家可以去我IG度留言點歌，我會喺IG Story度揀三首歌唱番畀大家聽。」排名第二名XiX則邊跳邊Rap表達謝意：「多謝大家投我哋票，希望可以令到你哋笑；大家一齊支持《聲夢2》，成為Top 5一啲都唔易；應承大家愈做愈好，大家加油Good Show！」

首集獻唱《一加一》後人氣急升的Jasmine，被指演唱時「笑容欠奉」，刻意以「笑容」謝票，雖然尚有很大「改進」空間，但誠意及可愛度十足。她笑說：「好多人想我笑多啲，所以我準備咗三種笑畀大家，分別係『尷尬笑』、『開心笑』同埋『瞇眼笑』。」Jasmine努力「笑」完後，忍不住伸脷急急腳離開拍攝範圍。

Sabrina及Janees平時上台獻唱霸氣十足，謝票時盡顯真性情。擅長普通話及英語的Sabrina，努力挑戰以「廣東話」謝票，並獻唱張國榮名曲《Monica》。Janees放下成熟一面，以搞鬼形式獻唱英文兒歌《Old MacDonald Had a Farm》，分別模仿狗、豬、鴨叫聲，神似又有趣。

另，Jasmine日前在社交平台分享與導師李幸倪（Gin Lee）合照，一齊做心心手勢。Jasmine留言感謝Gin Lee照顧，指對方「唔止係老師，係心理輔導，係媽咪。」又大讚對方半夜兩點都照覆信息，好有心機指導。」Gin Lee回覆：「一齊加油！」

（即時娛樂）