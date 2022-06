人氣男團MIRROR成員盧瀚霆(Anson Lo)是個愛犬之人,家有愛寵Amber。Anson Lo昨天在社交平台分享與Amber的生活點滴,他在胞姊的房間跟Amber惜惜,畫面溫馨﹗Anson Lo說︰「I think Amber loves me very much﹗Do you agree?難得早返屋企,同Amber玩佢最鍾意嘅遊戲,我哋全家稱之為Kiss Kiss Game。」

(即時娛樂)