十八年後2.0｜陳山聰露真面目 望金髮女郎形象冇嚇親大家 (13:43)

譚俊彥、陳山聰、譚凱琪、趙希洛等主演的無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》明晚大結局。隨住故事進入尾聲，劇情愈來愈緊張，陳山聰在昨晚播出的第18集中反串以金髮女郎形象現身，引爆高潮。原來他飾演的Jason有易服癖，譚凱琪飾演的Queenie身亡當晚，身穿漁網絲襪及豹紋鞋的「女人」正是他。有易服癖一事曝光後，Jason露出其瘋狂一面，整暈Angus（譚俊彥飾）並將他帶到山上企圖活埋。劇情發展至此，Jason可能就是殺死Queenie的真兇。

昨晚一集播完後，陳山聰在社交平台留言︰「作為一個演員收到任何角色都一定會盡力去演活佢，我係一個好crazy嘅演員，所以我一定全程投入。首先感謝監製Simon同編審創作咗呢個角色畀我，感謝視帝譚俊彥肯陪我癲，同埋感謝Jaco契媽、幫我呢個女妝嘅化妝師幫我諗咗呢個靚妝，希望冇嚇親大家。」

陳山聰受訪時說今次演易服癖角色，對他來說是個很大的突破，最初收到劇本時也愕然。他說︰「我第一樣嘢唔係抗拒，而係同監製傾點樣做靚個角色，因為如果醜化咗，觀眾就會好抗拒，所以今次專登搵咗化妝師去設計呢個女性妝。」提到他在《金宵大廈2》有全裸戲，現在又要扮女人，陳山聰坦言沒掙扎：「作為一個演員，首先要接受個角色。如果你都唔接受，觀眾又點會接受呢？只會諗點樣去發揮個角色，呈現最好嘅畀觀眾。演員係好奇怪，一化咗女妝就好似上咗身咁，冇刻意模仿任何人，係以我呢40幾年同女人接觸嘅經驗去演，女人嘅媚態已經入晒腦，我只不過係以第三身去表達。」

他表示Jason一角很難演︰「心理上喺嗰段時間抽離唔到，當時內心好混亂，角色嘅陰暗面其實好大，拍攝時長期處於極低落嘅情緒，但就係要有呢個情緒先可以跳出框框，冇底線咁去演好呢個角色！我因為要著女裝，唔想太大隻，所以都有節食，同埋著咗兩對絲襪遮腳毛。」陳山聰表示他這個造型非常保密，拍攝時除了部分演員及工作人員外，就只有太太見過，還讚他「幾靚女」。

（即時娛樂）