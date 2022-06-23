大S甜蜜婚照曝光 具俊曄讚老婆是天使 重逢一刻超感動 (15:25)

台灣女星徐熙媛（大S）去年與內地商人汪小菲離婚後，閃嫁韓星舊愛具俊曄。具俊曄日前現身劉在錫、曹世鎬的節目《劉在街頭》，公開他與大S重逢的經過，以及當年分手的原因。他回想20多年前到台灣時，在工作人員安排下與大S見面，首次見面已很喜歡她。

至於後來為何分手，具俊曄說︰「演藝界不是有那種規則嗎？如果有女朋友，很難接工作，所以身邊人都叫我分手。我還記得很清楚，我們整晚抱着大哭，是我送她去機場的。當時我以為會承受不起，但我當時應該要承受的，我太傻了。假如回到過去，我一定不會和她分開，無論是工作還是其他東西也沒關係，我只想和她在一起。」具俊曄表示大S未有埋怨他當年的決定，讚大S心胸廣闊。

具俊曄分享與大S的結婚照及兩人的婚戒紋身照片，表示婚戒紋身是大S提議的，更大讚大S是天使。談到與大S重逢的經過，他眼濕濕地說︰「我們抱住哭了30分鐘，在見到她的那一瞬間，20年前的事像走馬燈一樣在我腦海浮現。」對於有報道指大S母親不肯和他見面，具俊曄澄清︰「岳母對我很好，她也是母親，不可能會不喜歡愛自己女兒的人。」

具俊曄最後隔空對大S說︰「熙媛，多謝你相隔20年再接受我。為了你今後能有趣和健康地生活，我會守護和愛你，希望我們能過快樂的人生。熙媛，我愛你。」

（即時娛樂）