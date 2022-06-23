古巨基直播露底兼自爆情史 Edan擔心基仔「跪玻璃」 (16:40)

古巨基（基仔）昨天（22日）推出其音樂企劃《I Really Love To Sing》頭炮，跟MIRROR成員呂爵安（Edan）合唱基仔的歌曲《飄流教室》，歌曲甫推出便登上YouTube trending及音樂發燒影片首位。昨晚基仔與Edan在Ig直播個多小時，高峰時吸引逾1.7萬人觀看。

直播其間，基仔跟Edan對話笑料百出。直播甫開始，基仔便問Edan的下半身有沒有穿褲或是穿了睡褲，因為他覺得很多人做直播時，只會拍到上身，下身便穿得較隨意，Edan為了尊重這次跟基仔直播，原本穿上睡褲的他，在直播前特意換上另一條褲，Edan反問基仔下身穿了什麼，基仔立即站起來說：「我有著褲㗎！」不過無意間露了內褲邊，Edan拍手大笑，基仔坐下來才說：「哎呀，唔小心𠻹。」

2人分享錄音及拍MV的情况，基仔讚Edan除了唱假音超厲害，演技亦同樣出色：「你做戲係有啲料到！」原本Edan角色只是陪女同學去基仔簽名會，但Edan自己再加上心理變化，令角色更立體。

提到歌曲方面，基仔自言《飄流教室》當中有部分是親身經歷，不過MV最後Edan跟女主角沒有吻下去，但基仔表示現實生活中的他，當年曾吻自己喜歡的女生。

然後問到Edan情史，Edan表示自己也有類似經驗，中學時曾暗戀一位好朋友，但沒有表白，那個女生最後跟自己的好朋友一起。2人傾得興起，基仔自爆唱片《告別我的戀人們》當中的歌曲，全是自己戀愛故事，更指自己感慨良多，Edan笑說：「你唔會要跪玻璃㗎嘛？」基仔淡定地說：「唔會，個仔都咁大啦，哈哈。」

直播尾聲，2人透露還會有幕後花絮釋出，又拍攝了一集綜藝節目《膠流教室》，令網民大呼期待，最後2人合唱《飄流教室》的副歌部分後便結束直播。

（即時娛樂）