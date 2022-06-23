盧瀚霆拍《King Kong》MV周身傷︰只是小意思 (18:18)

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）早前推出新歌《King Kong》，由音樂製作到MV拍攝也令歌迷驚喜。

過去的作品中，Anson Lo都會挑戰複雜的舞步，但今次選擇了大手大腳清晰的步法。他說：「我們設計舞步時會想King Kong是什麼形象？應該會有不同的動作，甚至是打自己心口。我們將這些元素放進歌裏面，大家看多幾次就發現很多手部動作做主導，用前臂較多。」雖說舞步較以往的歌曲簡單，但動作幅度大就增加了拍攝MV時的難度，Anson Lo說：「MV裏有件衫有銀色扣披住，是stylist團隊將逐個拉鏈扣針埋一齊形成個披，因為很多不同金屬扣拼埋一齊變得好重，一郁感覺就似做gym舉鐵，比起排舞室著tee跳會難好多，加上扣與扣之間有細扣fix死，但拍MV時細扣鬆開或叉開，會刮到我的肉。不少神徒見我有疤痕，其實都是拍MV刮傷的。」

兩天的MV拍攝中，Anson Lo也有受傷，他表示只是小意思。他說：「搭升降機一幕，製作團隊做咗一個生鏽鐵籠，因為上面好多生鏽物料，我要對嘴拍mood shot，不能夠就住，否則不夠有型，所以就會一嘢揩落去、摸落去，最終𠝹傷手流血，感覺似被一把刀𠝹開。不過，只是皮外傷，不太痛。」

（即時娛樂）