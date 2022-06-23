十八年後2.0｜「復仇人妻」Joyce被捅慘死 趙希洛爆臨終戲3大難度 (17:56)

趙希洛在昨晚播出的《十八年後的終極告白2.0》被刺身亡。（大會提供）

無綫劇《十八年後的終極告白2.0》明晚（24日）播映大結局，昨晚（22日）播出的第18集更引爆高潮，除了Jason（陳山聰飾）易服癖及瘋狂一面曝光外，「復仇人妻」Joyce（趙希洛飾）則遭刺殺身亡。

劇情講到Joyce與徐友齊（何啟南飾）在山上纏綿時，突遭神秘人襲擊，徐友齊慘死，Joyce在荒山野嶺大逃亡，身穿內衣的Joyce赤腳狂奔，一度匿入草叢，相當緊張，惟最終她遭拖行並被利刀捅死。

是次角色對希洛來說相當考演技，先是睿智賢淑女強人，及後因小產及得悉老公Jason偷食，魔性大發並不擇手段進行復仇大計。希洛受訪時坦言，該場逃亡戲不簡單，第一難度是「堅赤腳、零保護」，「拍嘅時候有諗過黐啲嘢喺腳板底（保護），但後來發現黐咗咩都冇用，都係會甩，最後赤腳跑，好彩拍嗰時練緊跑步，所以跑方面算比較輕鬆」。第二大難度是挑戰拍攝現場環境，希洛說：「當晚好大霧、又凍又大雨、草叢又多昆蟲，所以都好驚。」

第三難度是Joyce的情緒處理，希洛說：「同山聰終極告白呢段對話，因為要望住一個好愛、好熟悉，但同時又好陌生嘅人，講番一啲對方同自己講過嘅嘢，所以都難handle，我有加啲覺得有用嘅對白入去。」

談到有網民覺得Joyce復仇去得太盡顯得不合理，希洛則指因為Joyce情緒陷入谷底，容易走向偏激：「我喺Joyce角度諗，一生之中最愛嘅男人出賣咗佢，令佢人生所有嘢好似幻滅晒咁，冇咗BB、家庭同老公，冇咗人生希望、冇咗事業，因為事業都係同呢個男人一齊經營。當佢人生所有嘢都冇晒，佢只能用盡方法令到個心好過啲，所以做出喺人哋眼中唔理智又唔係咁合理嘅行為。」

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（即時娛樂）