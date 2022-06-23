泳兒登紐約時代廣場巨型屏幕 率師弟挑戰模仿大賽勁爆笑 (18:40)

泳兒（Vincy）跟3位小師弟黃明德（Dark）、黎展峯（Andy）及洪助昇（Aiden）拍攝的全新綜藝節目《新丁遊泳池》，主要是讓3名師弟挑戰各種任務，繼上一集玩行山挑戰耐力後，最新一集就玩模仿偶像大賽。

比賽前，3個新丁介紹要模仿的偶像，Dark的偶像是英國創作歌手Ed Sheeran，Aiden模仿Justin Bieber，Andy則是周杰倫。

雖然是玩模仿，但他們玩得認真，除了服飾外，連髮型及化妝也一絲不苟。由於Dark及Aiden要模仿外國人，2人用上特技化妝。身為art director的Vincy亦有親自落場，在Dark化妝時，亦參與塗眉毛及黐鬚的部分，卻蝦碌地戳到Dark的眼睛，最後為了小師弟眼睛健康着想，只好交回特技化妝師完成，而他的表演項目是拿結他自彈自唱《Happier》。至於被大家認為「偶像包袱」超重的Aiden在黐假眼睫毛時，每黐一條便叫一下，十分搞笑；美指Vincy亦「出手相助」，幫Aiden拉髮網：「呢個我識㗎！」他的表演項目是唱跳《Baby》。

Andy模仿偶像周杰倫（周董），他要用膠紙黐細對眼及加上標誌的髮鬢，整體上較輸蝕，賽前被視為「大熱」的落敗者。不過當他的眼睛變小後，效果異常突出，在表演《告白氣球》前，他更「表演」硬幣魔術，舉手投足仿如周董上身，逗得Vincy相當高興。唱歌時，Andy動靜神情進入忘我境界，令Vincy笑到看不下去，她讚Andy做得好好：「完全捉得到周杰倫的神髓。」

賽果出爐，由賽前不被睇好的Andy勝出，落敗的Aiden則要接受大懲罰。懲罰的方式依然是玩模仿，而這次要模仿的是Vincy在《孤毒》MV中的異形造型，對於有嚴重偶像包袱的Aiden是大挑戰。戴上白色假髮、穿上黑色小背心，再把全身塗上黑色油彩後，Aiden便在地下不停轉，最後鏡頭落在他口咬道具蜘蛛的畫面，原畫面是Vincy口咬蝴蝶，卻被現場工作人員形容Aiden似含奶嘴後，非常投入拍攝的Aiden一秒破功，引來全場大笑。

而全球最大音樂串流平台Spotify所展開的企劃「EQUAL Global Music Program」，請來Vincy擔任6月號封面的香港代表歌手，衝出香港登上美國紐約時代廣場的巨型LED屏幕。Vincy感到榮幸及開心：「希望有機會可以去世界各地唱歌畀大家聽，用女性聲音治癒大家，發放能量。」

（即時娛樂）