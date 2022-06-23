就算得你一個觀眾｜朱栢謙用童話劇助躁爸改變 鄧智堅訪混合家庭 (19:01)

朱栢謙、鄧智堅、何遠東、吳嘉儀和黃頌明主持的《就算得你一個觀眾》今晚首播。（大會提供）

J2台今晚（23日）有4個新節目，分別為晚上9時半播出有蘇民峰坐鎮，即場催運解疑難的《呢鋪開乜︰開壇》；10時播映的《就算得你一個觀眾》，以舞台劇形式，重現14個觸動人心的故事，當事人同時在台上參與演出。

10時半播映《意外步出》，由洪永城老婆梁諾妍率「J2ers」，挑戰險山險水的同時，分享絕境求生的技能。11時則有一班「J2ers」主持的《J2ers：Blah Blah BLAH試新室！！》，跟觀眾在電視箱開箱。

今晚首播的《就算得你一個觀眾》，由演藝學院為出發點，朱栢謙、鄧智堅、何遠東、吳嘉儀和黃頌明，他們在演藝畢業，本着「與其矯情，不如直接」的本心，借劇場力量感動和激勵人心。每集他們為受訪嘉賓編寫故事，嘉賓會親自上台演繹，藉此打開表演者的心扉。

5位主持用兒童故事形式，去講阿牧的故事。劇中他因為脾氣暴躁，被罰變成怪獸，黃頌明演神仙，女朋友跟兩名小朋友就在台下做觀眾兼扮演公主，神仙最後教怪獸用什麼方法？許下怎樣的諾言而令牠最終變回人類呢？

第一集主角阿牧多年前曾跟鄧智堅學戲，離婚後他負責照顧7歲囡囡，一同生活的女朋友亦有一名8歲囡囡，兩位失婚人組成混合家庭。4人相處是很大學問，先是兩位大人要夾，大人要和小朋友合得來，小朋友亦要和小朋友合得來。

再來是阿牧的脾氣較大，有次跟女朋友又吵架，意想不到是7歲囡囡充當和事老，喊住講：「爸爸你冷靜啲先，你唔可以咁講，大家冷靜啲，大家停，大家慢慢處理，我哋慢慢講。」令他非常感動，決心戒除陋習。

（即時娛樂）