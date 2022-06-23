李佳芯發噩夢「畀鬼壓」：全身動彈不得 (20:25)

李佳芯表示發噩夢可能跟她參與《好聲好戲》第2季感壓力有關。（林蘊兒攝）

李佳芯（Ali）與黃庭鋒合作主持有關解夢的節目《夢中‧情‧人》，已於5月底在myTV SUPER專區上架。2位主持今天（23日）偕何天兒（前名何傲兒）、陳蕊蕊、譚永浩及杜以辰（前名杜小喬）出席記者會。

Ali被讚是宅男「夢中情人」，她笑言感榮幸。Ali表示間中會記低夢境內容，較難忘的包括夢見自己在中環鬧市空中周圍飛、被喪屍追殺及跳樓，最近更發了可怕的夢，「夢中在漆黑環境中，見到一張女人相片與我對望，當時感覺全身動彈不得，以為畀鬼壓。後來睡醒發覺牀邊放了自己拍的即影即有相片，原來自己嚇自己，虛驚一場」。

Ali表示可能跟她近日參與《好聲好戲》第2季感壓力有關，才發出驚嚇夢，她自評參賽表現尚算可以，仍有進步空間。

日前港鐵朗屏站附近一條中電電纜橋突然起火，導致元朗、天水圍及屯門區大停電，家住受影響地區的黃庭鋒表示，事發時正在家中，首次經歷如此大件事，有少許徬徨及不知所措，「初時還以為是家中電掣短路引起停電，後來聽到附近鄰居有小朋友喊聲，四周又漆黑一片和沒有網絡，才知是大停電。我慌忙打開雪櫃找食物，等了幾小時後見未恢復電力，便收拾行李離家找母親收留」。

（即時娛樂）