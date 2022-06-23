姜濤自認硬頸係最大缺點：有時會完全唔聽身邊人意見… (22:48)

MIRROR人氣王姜濤早前亮相鄭中基（Ronald）的網上頻道「機動電視台」，節目今晚（23日）播出，2人玩「真心話大冒險」，Ronald以「同母異父」來形容與姜濤關係，姜濤表示毛舜筠（毛姐）都曾飾演過他和Ronald媽媽，Ronald還抵死說：「毛姐犀利，咁多年都咁咩得。」在旁的姜濤聽到一頭霧水。

姜濤問Ronald：「最想挑戰乜嘢角色？（鄭：想做啞嘅殺手。）」接着Ronald問姜濤：「有機會同Ronald合作最想做乜？」姜濤說：「梗係想同你拍戲啦，因為我真係好鍾意你啲戲。（鄭：多謝多謝。）我又唔想講由細睇到大，但入行前真係好鍾意你啲戲，所以想同你一齊拍。（鄭：我諗諗吖！）」

Ronald問姜濤：「如果冇參加《全民造星》，你覺得依家做緊乜呢？」姜濤說：「我未參加《全民造星》時，我係讀Sport Coaching，我諗我會做體育老師，我自己好鍾意小朋友，我諗我會做一個小學嘅體育老師。」

姜濤問Ronald：「MIRROR最鍾意邊個？（鄭：梗係你啦，今日第一次見。）」Ronald接着問姜濤：「你覺得自己最大嘅缺點係乜？」此時的姜濤認真說：「我覺得自己最大缺點，一定係硬頸，有時硬頸到會完全唔聽身邊人嘅意見，對於自己嘅歌、對自己表演嘅嘢不嬲都係，可能嗰件事係錯，但我會繼續做落去，我唔想後悔嘛，如果唔係我會成世記住有冇做到件事，所以有時我好硬頸，的確出嚟效果冇咁好。」

Ronald則鼓勵姜濤：「做藝人某程度上都需要一份堅持。（姜：我好努力搵緊個平衡。）你趁後生時可以慢慢硬頸，慢慢可以一路從你嗰個經歷，一路會知多啲，所以硬頸其實唔係錯嘅。」

相關新聞：姜濤現身鄭中基網上節目笑唔停 最後悔與經理人花姐鬧交

（即時娛樂）