謝霆鋒試戲逾10米高跳下 大意冇除眼鏡弄傷右眼角 (23:59)

謝霆鋒今晚（23日）到中環出席品牌活動，有一段時間沒有在港出席品牌活動，他一直戴上太陽眼鏡，原來他拍攝電影《海關戰線》時不慎弄傷右邊眼角，留下長一吋多的疤痕。他表示約3星期前拍一場動作戲，要他從10多米高跳下，但他試戲時忘記除眼鏡，跌落軟墊時被眼鏡弄傷眼角位置，怪自己大意，幸好正式拍時無事。他不介意面上有疤痕，動作演員是這樣。不過為免影響日後工作，會問醫生方法，相信不會留下疤痕。媽媽狄波拉知他受傷，拍動作戲少不免，今次是自己輕視了，承諾以後更小心一點。

霆鋒之前為《海》片赤裸上身在鬧市拍攝，騷6塊健碩腹肌。今晚他穿恤衫仍見心口脹卜卜，他聞言搞笑縮胸，並笑說：「件衫弗啫。其實是尾段拍攝打得多，自然練到出來，我無量度過有幾吋胸，記得20多歲時也練過大隻。」霆鋒自爆今次這個爆肌身形只保留一星期便消失。有傳霆鋒將舉行演唱會，他說暫時未有計劃，但的確有點心癢想開演唱會，兩年多前已入紙紅館，但因疫情關係未能成事，可能沒緣分。現在不定因素太多，他對舞台又有要求，希望有些新的創作出來，以及有氣氛。

霆鋒7月飛北京籌備下一套電影，問他是不捨得當地的工作還是人（女友王菲）？他笑說：「工作安排去到不同地方，一路在變也未知。」父親謝賢憑電影《殺出個黃昏》奪得多個最佳男主角獎，霆鋒讚父親很威，比他更威。

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（即時娛樂）