《白色強人II》內地率先播 李佳芯出事前錄音曝光 (14:30)

無綫劇集《白色強人II》最近在內地網站一連首播4集，當中最令人關注的就是上輯飾演「Kennis」的李佳芯去向。成為無國界醫生的Kennis在《白色強人》大結局中被軍人用槍指頭，生死未卜。無綫當日開拍續集時，有指李佳芯因被雪藏而飛出劇集。雖然續集加入了陳豪、胡定欣兩位重量級演員，但觀眾最想見到李佳芯出現。

《白色強人II》一開始，就交代Kennis已失去了蹤影兩年，其好姊妹Zoe（唐詩詠飾）為了等她回來做伴娘而一直未肯跟唐明（馬國明飾）復婚。唐明在第2集問Zoe︰「兩年啦，中國領事館同嗰邊反政府軍都周旋咗咁耐都冇消息，我知好難接受，但你真係覺得Kennis真係仲可以返嚟咩？」Zoe堅定地說︰「我條伴娘裙係留畀佢㗎嘛，冇佢其他人唔准著。」唐明再問︰「咁如果佢真係返唔到嚟？」Zoe答︰「咁你陰功啦，做寡佬啦！」

鏡頭一轉，Zoe正在聽Kennis出事前的錄音。Kennis說︰「Zoe，Kennis呀！你知唔知呢我頭先瞓覺發夢嗰陣夢見啲咩呀？我夢到我結婚嗰日著住婚紗走入教堂，仲有一個細路女幫我做花女，原來嗰個係你同唐明個女嚟㗎！咁即係話，我唔會有事，我仲可以有命走入教堂，我仲可以有命睇住你同唐明結婚生仔，不過你唔好話畀你未來老公聽喎，OK？」

雖然未知李佳芯飾演的Kennis會否出現，不少網民有信心李佳芯或會以客串形式回歸劇集。

（即時娛樂）