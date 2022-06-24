靈戲逼人｜龔嘉欣豁出去晚晚食宵夜 張振朗有藉口增肥 (17:48)

龔嘉欣、張振朗今日出席無綫劇集《靈戲逼人》（暫名）開鏡儀式，兩人在劇中上演人鬼情未了，開工幾天都是拍通宵戲，為補充體力奉旨食宵夜。嘉欣說︰「我個角色是為食鬼，所以我經常吃道具食物，如杯麵、朱古力，可能會愈拍愈肥，但不理了！」振朗指嘉欣曾嘗試戒宵夜保身形，最後卻頭暈不適，令他有藉口陪嘉欣一齊食。振朗說︰「我近期少做運動變瘦了，所以趁開工瘋狂食，想增磅少少。」

嘉欣特別求了平安符傍身，希望拍攝順利。振朗自言體質較易感應靈異事︰「日前到香燭店拍攝，我立即毛管戙。我有場戲是戴藍芽耳機跟嘉欣溝通，我埋位前戴上耳機，突然聽到有把女人聲說『Hello』，應該是連接藍芽開啟模式，一場誤會。」嘉欣表示暫時都是搞笑戲多，如她以粉紅色眼睛嚇人、爬地下聞香燭、衝向辟邪網反彈等，稍後才會去荒廢了的學校拍外景。

兩人有場夢中親熱戲，又會以音樂傳情。振朗特意自學彈鋼琴，靠死記琴鍵位置彈出電影《星聲夢裡人》歌曲，被嘉欣讚有音樂天賦。嘉欣說︰「我以為他考了幾級鋼琴。我練唱《鳳閣恩仇未了情》曾走音，發現唱粵曲難度高，因此向蓋鳴暉請教，希望表現不會太失禮。」

（即時娛樂）