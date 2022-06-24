《回歸光影頌》劇集系列 近90位三代小生花旦演出 汪明荃特別客串 (18:52)

無綫《回歸光影頌》劇集系列共有5個單元劇、及一套15集連續劇，將於7月4日起、逢周一至周五晚上8點半翡翠台播映。《回歸光影頌》系列出動近90位三代小生及花旦攜手演出。

5大單元劇分別為羅永賢監製及導演、姜大衞、龔嘉欣主演的《究竟天有幾高》；陳耀全監製及導演、陳自瑤、陳展鵬主演的《母親的乒乓球》；文偉鴻監製及導演、陳山聰、唐詩詠、劉丹、朱敏瀚、劉穎鏇主演的《我的驕傲》；陳維冠監製及導演、周嘉洛、江嘉敏、鄭子誠主演的《神奇的燈泡》；林志華監製及導演、何廣沛、陳曉華主演的《曙光》。

緊接單元劇後播放的，則為林志華監製、一連十五集的《回歸》，由於連續劇《回歸》為單元劇《曙光》後傳，故何廣沛及陳曉華有份演出，其他主要演員則有郭晉安、陳煒、周嘉洛、吳偉豪、戴祖儀、游嘉欣及陳嘉慧等；汪明荃及石修則獲邀特別客串演出。

5個單元劇的故事均別具風格特色，《究竟天有幾高》改編真人真事，眾主角排除萬難追逐「衝出太空夢想」，帶出「只要有決心，香港人冇嘢做唔到」信息；《母親的乒乓球》以乒乓球貫穿全劇，帶出關於運動員的勵志感人故事，當中不乏探討親情；《我的驕傲》像一部「時光機」，於短短1小時內，帶觀眾歷盡回歸25年以來香港的起跌和變遷；《神奇的燈炮》是天馬行空的黑色喜劇，透過狂想曲形式帶出香港人熱心助人的精神；《曙光》主要圍繞食店老闆、與太太的創業及愛情故事，2人走過一個又一個時代難關，最終卻敵不過金融風暴。緊接《曙光》播映、一連15集連續劇《回歸》，是《曙光》後傳，主線為食店老闆一家人的故事。

（即時娛樂）