《焚身》最新預告曝光 陳靜朱晨麗初次合作大打出手 (19:17)

鄭嘉穎、陳靜（Dada）、朱晨麗（朱朱）主演的愛情驚慄電影《焚身》，今日公開第2條預告片，更多驚慄場面曝光。飾演小三的陳靜登堂入室進入鄭嘉穎、朱晨麗的大宅，只見琴蓋突然合上挾傷手指，預告末段隱約見到打鬥場面。原來陳靜在這場戲中為進一步接觸嘉穎，除當上嘉穎兒子的鋼琴老師，還因妒忌刻意用琴蓋挾傷朱晨麗的手指。

開工前，陳靜特別找鋼琴老師學習彈奏一曲，更因為擔心朱晨麗安全，拍挾傷朱晨麗手指戲前堅持自己親自試一次。她說︰「劇組說已做好安全措施，我堅持夾一下自己隻手，看看是否真的夾不到。朱朱很專業，多次說沒問題。她不怕，我很欣賞她。」

朱晨麗有場被陳靜推開的戲，由於拍攝的走廊較窄，她十分容易撞上樓梯扶手的角位。朱晨麗卻認為有危機感才好看︰「我以前拍過動作戲，所以會大膽一點，希望出來的效果令觀眾真的會驚，真的跌落去才算成功。如果就住拍，效果會不夠真實，現在的觀眾很聰明！」

兩人首次合作，陳靜十分開心︰「我平時也有留意她，也很欣賞她。我和朱朱有很多打鬥場面，我在其中一場要拿着刀想殺朱朱，現實中不可能這樣，所以大家可以在戲中夾下、玩下這樣瘋狂的事情。」

朱晨麗指陳靜不斷催眠自己進入角色，非常細心。她說︰「Dada要掐我的頸，她怕太大力會頂到我的喉嚨，令我不舒服，很多時也留手。我叫她別留手，我需要那種感覺。Dada的角色本身已有很多事情要處理，又要弄到自己像有精神病。她的眼神、聲線、身體語言配合起來，讓我覺得角色出來的效果會好好。」陳靜續說︰「朱朱提我動作上個力度，很有幫助！」

（即時娛樂）