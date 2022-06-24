跟古巨基扮學生拍穿越劇？ Edan錄《飄流教室》唱到抽筋 (21:48)

古巨基（基仔）與MIRROR成員呂爵安（Edan）的合唱歌《飄流教室》前天（22日）推出，MV點擊截至今晚（24日）9點半已破73萬，成績不俗。

古巨基的YouTube個人頻道今天播出他和Edan的錄音過程，起初Edan估計用4天錄好這首歌，最後以3天完成，Edan表示《飄》旋律易記又好聽，很適合他的口味：「本身鍾意情歌，或者副歌好易記，我就會好鍾意。我冇諗過今次錄音可以Inspire（啟發）我好多嘢，之前揀呢首歌原因，係因為我覺得個key，我都可以應付到，但加埋你同舒老闆（舒文）意見後，就發現原來唱歌唔係咁簡單，真係有好多嘢要兼顧。」

基仔在片中跟Edan分享唱歌心得：「比如收到一首新歌要唱，唔係只練高音﹑低音﹑真音同假音，仲要尋找一啲吸氣點，有時條氣快要唔夠唱尾音，可能有感情同好聽啲。」基仔去年曾在九展欣賞MIRROR演唱會，對Edan自彈自唱表現印象深刻，又讚他的樂理知識好好。

基仔在片中又爆Edan錄完收工時突然抽筋，Edan說：「第一次唱到抽筋。」基仔解釋：「因為我哋成日提佢要將丹田﹑腹部收得夠緊，我發現你（Edan）有個習慣，啲氣呢...放好多氣出嚟，你試下腹部要收緊多啲，然後好似潛水咁，hold住啖氣，少量地穩定地泄漏出嚟。」Edan亦虛心受教：「以往自己唱歌的確比較平，或唔敢做太多動作，今次錄音可以無限去試，我覺得呢個係好好想法，不如試咗先啦﹗（古：唔怕錯㗎﹗）所以真係學到好多嘢，好多謝你。」

而片尾有彩蛋「膠流教室」，基仔和Edan身穿校服兼揹書包上堂，基仔笑稱：「我哋兩個企埋一齊似穿越劇，兩個時代嘅學生。」片段中還見到基仔向Edan掟粉刷。

（即時娛樂）