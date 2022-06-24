十八年後2.0｜陳山聰結局悲慘 鄧卓殷身世揭終極謎團 (23:45)

沈越在嘉頓山繪畫，是上輯《十八年後的終極告白》結局的同一場景。（視頻截圖）

原來𡃁妹是跟母姓，在劇集中段已有網民估中她是沈越的女兒。（視頻截圖）

《十八年後的終極告白2.0》大結局再死多兩個人，Angus跟沈越再重逢。（視頻截圖/明報製圖）

無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》今晚播出大結局，繼續有人死。陳山聰飾演的Jason被揭發是殺人狂魔，警方拘捕他後，他設法逃出，但自知走投無路，在酒店扮靚變身Sophia後，在酒店浴缸割脈自殺。

至於譚俊彥飾演的Angus，被Jason將殺死天藍（邵展鵬飾）的視頻傳給沈越（龔嘉欣飾），爆他的罪行。Angus為名利禁錮𡃁妹（鄧卓殷飾）要脅沈越繼續幫他畫畫，沈越爆出𡃁妹是她18年前認識Angus後，兩人曾發生一夜情，她懷孕誕下的女兒。當他們前往找𡃁妹時，𡃁妹鬆綁走上上層露台，失足墮地，送往醫院後不治，沈越痛哭狂打Angus，Angus後悔。

Angus因殺天藍及禁錮𡃁妹被拘捕，最終判終身監禁。他在獄中寫信給沈越，一直未獲回覆。有次他畫沈越人像畫時，被其他囚犯嘲笑及踩他的右手，令他不能畫畫，要改練習右手，之後沈越曾到監獄探望他。

5年後沈越在山上畫畫，而鏡頭一轉她變成白髮蒼蒼的婆婆，Angus同樣滿頭白髮慢慢行到她身邊。沈越說：「你出番嚟應該有好多嘢想做，點解仲要黐住我？」Angus：「想睇下你仲會唔會原諒我？」龔嘉欣答：「都幾十歲人，有咩話原唔原諒。」最後Angus指沈越現在已是大畫家，畫作值千萬。

有網民認為最後安排Angus與沈越一起有點牽強，寧願男女主角各自孤獨終老；但亦有指整套戲都暗黑，最後有彩虹不錯。有留意沈越畫畫地方，跟上輯情景相似。

（即時娛樂）