豪言回應竇驍被惡評風波 何超蓮為失言公開道歉 (15:02)

何超蓮男友竇驍早前宣傳主演小說改編的劇集《良辰好景知幾何》時，被指怕超蓮呷醋而故意忽略《良》劇女主角，結果被網民批評，超蓮亦因此捲入是非中。

超蓮近日現身內地節目《上班啦媽媽》時重提事件，她說︰「我最近是有被罵，因為豆豆（竇驍）的劇上了。因為他的劇是小說改編的，然後有很多小說的粉。因為我們是交往這麼幾年了，他都是十二點一定給我說一句生日快樂什麼的，然後他又發了，就被罵了。」主持勸她別被外界言論影響與竇驍之間的感情，超蓮十分認同︰「對對對，個別的就是這種為罵而罵的，我就是我看不到你，你的人生那麼悲慘嗎，還要抒發這麼多情緒在裏面，那我就給你抒發吧，沒關係，反正也傷害不到我。」

超蓮的言論引起熱議，《良》劇的小說原作者亦疑似回應，質疑事件為何要牽扯到其書迷。不少網民亦認為超蓮在節目上的言論太過分。超蓮今日在微博留言致歉︰「大家好，首先向大家真誠道歉，抱歉打擾到大家。由於自己的不恰當言論造成了不好的影響，我很自責，這段時間我已經深刻反思，向無辜被波及到的朋友們鄭重道歉，未來我一定更加注意，做好自己，謹言慎行，再次向大家道歉。」

（即時娛樂） ​​​

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