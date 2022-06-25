《十八年後2.0》開放式結局惹熱議 監製爆有多個版本 (17:10)

沈越向Angus揭開其終極秘密，直指𡃁妹是兩人的親生女，惟秘密揭開後，𡃁妹卻墮樓身亡。（大會提供 / 明報製圖）

譚俊彥、陳山聰、龔嘉欣等主演的無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》昨晚大結局，陳山聰飾演的Jason / Sophia自殺身亡；譚俊彥飾演的Angus綁架𡃁妹（鄧卓殷飾），要脅沈越（龔嘉欣飾）為他做「槍手」，好讓他可以參加巴黎畫展。兩人衝突期間，沈越爆𡃁妹其實是Angus親生女。𡃁妹逃走時不慎墮樓身亡，令Angus極度後悔。Angus最終因殺害沈越弟弟天藍（邵展鵬飾）及禁錮𡃁妹被判終身監禁。

龔嘉欣在最後一集應付4場不同層次的喊戲，當中以喪女一幕最觸動人心；她的另一場「探監告白戲」亦屬考牌作。鄧卓殷飾演的𡃁妹在劇中的16歲真實年紀亦隨住她的死而曝光，原來沈越為了隱藏𡃁妹真實身分，不但把她當作妹妹，更刻意報細數指她是14歲。

劇集的最後一幕採取開放式設計，年老的Angus因在獄中表現良好提早獲釋，他到山上請求正在繪畫的沈越原諒，沈越拋下一句「都幾十歲人，有咩話原唔原諒」。兩人最終變成「畫中人」，為故事畫上句號。

有觀眾未能接受沈越最終原諒Angus，也有人認為沈越放下過往的種種恩怨，算是大團圓結局。監製王偉仁透露《十八年後2.0》的結局不止一個版本︰「雖然想劇迷享受到追劇癮，但我們不想暗黑到最後，幾經商量選擇了這個結局，希望觀眾可得到一點啟發。」

（即時娛樂）