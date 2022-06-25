飄流教室｜古巨基窩心送蛋糕 呂爵安難忘1句歌詞錄1個鐘 (18:24)

古巨基於錄音的最後一天向當時快將生日的Edan送上生日蛋糕。（大會提供 / 明報製圖）

古巨基（基仔）與MIRROR成員呂爵安（Edan）日前（22）推出的合唱歌《飄流教室》，除登上YouTube trending及音樂發燒影片的第一位，更成為8個本地數碼音樂榜的冠軍歌，Edan的唱功亦被網民讚有進步。

基仔昨晚在網上分享與Edan錄音時的花絮，片段一開始，基仔表示約了Edan下午2時半錄音。他預早10分鐘到場，豈料踏入錄音室已見Edan坐定定，令他非常驚喜。兩人隨後開始討論錄音細節，基仔表示太耐未有錄音，特別是這首當年沒有被選中作主打的歌曲。他說︰「錄音時唱了一次，演出時唱了兩次，今次是我第四次唱這首歌。」

談及錄音時的辛酸，Edan表示其中一句歌詞錄了一個鐘︰「印象深刻、錄得特別耐的是『讓每一次亦似初戀第一次』這句，錄了成個鐘。」他最後花了3天完成全首歌的錄音。

基仔今次身兼監製一職，在演譯上給了Edan很多引導。Edan說︰「古Sir教了很多唱歌上要注意的事，如呼吸、咬字、感情。最深刻是他教我唱歌如講台詞一樣，教我以演戲的方式去唱，對我來說很有啓發性。」基仔讚Edan快上手︰「可能Edan有演戲經驗，而且唱歌其實是用聲音去做表情，只要給他一些引導，他很快做到。」

最後一天錄音完成後，適逢當時Edan的生日快到，基仔送上有「E」字的禮服生日蛋糕，十分窩心。另外，基仔與Edan的綜藝節目《膠流教室》將於下星期一（27日）晚上8時播映。

（即時娛樂）