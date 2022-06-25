盧瀚霆生日︱巨型廣告屏幕MV播不停 神徒潮聖活動展開 (21:00)

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）27歲生日（7月7日），神徒（粉絲暱稱）準備連串應援活動賀偶像，後援會昨日（24日）起至7月7日進行連串應援行動，包括九龍及新界區50個指定巴士站的燈箱廣告 ; 重點是尖沙嘴天星碼頭五支旗桿的超巨型戶外座地LED廣告屏幕，每天早上8時至晚上11時無間斷播放《King Kong》MV。

今日下午《明報》記者在碼頭五支旗桿見有數十神徒到場打卡，在烈日當空下，有自備教主公仔在廣告屏幕前Selfie、有為取最佳角度坐地上為教主公仔影寫集。現場又有神徒派發應援紀念品，由於引來群眾聚集，有保安人員上前了解情況並要求他們移到附近派發物品以免造成阻塞。

另一個慶祝教主生日的重要地點是旺角一個大型商場，盧瀚霆國際後援會將以「教主」名義舉行慈善活動，「慈善生日月」第一擊，由6月27日至7月10日一連兩星期期間限定店「Anson Lo & Sontos Giving Day Pop Up Store」，全店以「教主」喜愛的粉紅色為主題，設置不同打卡位置及發售限定產品，所有收入扣除成本，會以「Anson Lo 盧瀚霆」全數撥捐10間本地受惠機構。期間限定店需預先登記入場，活動期間，商場正門入口及不同樓層會有多個打卡位，讓神徒潮聖。

（即時娛樂）