聲夢傳奇2｜13歲趙紫諾曬唱功 姚焯菲「驚嘆」聽到起雞皮 (21:31)

《聲夢傳奇2》明晚播出第3集，今集6位導師Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及林奕匡（Phil）各派出一名學員上舞台獻唱，分別為任暟晴（Jasmine）《玉蝴蝶》、趙小婷（Pamela）《愛的根源》、梁芷菁（Crystal）《I Wish》、劉詠彤（Angel）《發熱發亮》、金永衡《早班火車》、趙紫諾（Sabrina）《說散就散》。除兩位總監郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁（Hanji）會進行點評，現場還有25名來自樂壇不同界別的代表擔任專業評審，包括歌手陳潔靈、資深音樂製作人舒文、唱片監製張佳添、資深音樂製作人伍仲衡、唱片監製伍樂城等，於每位學員演出後即時給予綠燈（合格）／紅燈（不合格），在6位中獲得最少綠燈者將被淘汰。首季《聲夢傳奇》畢業生拉大隊到場支持師弟師妹。

Jasmine被指貌似游嘉欣及姚焯菲（Chantel）受關注，她穿著型格黑色長裙，相當搶鏡。雖然她3歲開始學唱歌劇被不少人看高一線，但有「進擊的導師」之稱的Gin Lee卻不認同：「她未撇甩13年的古典唱法。」Gin Lee指Jasmine忙應付考試，無暇與她分享唱《玉蝴蝶》心得。為了Jasmine，Gin Lee趁有晚失眠，半夜兩點多自拍短片及錄製語音作教材，讓Jasmine有空時跟著練習。短片所見，滿頭大汗的Gin Lee示範唱《玉蝴蝶》時好用心、七情上面教導。

官方預告，之前一「唱」驚人的13歲Sabrina繼續大曬唱功，導師Phil滿意外，連師姐Chantel亦聽得陶醉，連環曬「驚嘆表情包」，讚賞說：「我起晒雞皮，我估唔到13歲會唱到咁樣。」

女團XiX今集沒有出場，6位成員在第2集唱的《Candy Ball》在YouTube登上熱門，最高排名一度上第3名，目前點擊次數逾15萬。不少網民讚XiX進步很多，叫她們繼續努力。

（即時娛樂）