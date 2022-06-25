姜濤生日籌逾百萬善款捐慈善機構 「姜糖」能力超乎想像 (22:09)

姜濤4月30日生日令銅鑼灣變姜濤灣的盛況有後續，「姜濤香港後援會」今日宣布好消息，早前慶祝430姜濤誕FC慈善義賣430隻小姜姜小濤濤，及兩大慈善限定店慈善義賣總共籌集善款$1,327,578.06。大會公布善款安排，430隻小姜姜小濤濤全部認購共籌得$120,400，FC不計成本已將全數捐贈到樂餉社。

兩個慈善期間限定店售賣精品，扣除成本後共籌集到$1,207,178.06。FC已經將善款平均捐贈到以下10間受惠機構(每個機構善款是$120,718)：

1。大樹下

2。藝術在醫院

3。銀杏館

4。善寧會

5。齊惜福

6。兒童脊科基金

7。愛領養動物中心

8。兒童癌病基金

9。愛培自閉症基金

10。香港弱能兒童護助會

姜濤感染姜糖一起行善，姜糖再發力，早前「牛牛義工聯盟」與「姜濤姜糖將心比心義工團」舉行「牛牛要食草」義工活動，他們出錢出力給牛牛送草。於5月22日與29日的活動，姜糖在義工帶領下在大江埔割鮮草及包裝乾草。據牛牛義工形容這班姜糖的能力是超乎想像，初時估計他們會割到10包鮮草，最後的總數竟然是30多包鮮草，姜糖的實力是「強橫」級別。「姜濤姜糖將心比心義工團」還捐出$11,340.8給牛牛義工聯盟，其中包括兩日義工活動期間送給創興牛牛的兩板乾草。 他們身體力行，不怕蚊叮蟲咬、踩到一腳牛屎堅持送草給牛牛，令人感動！

（即時娛樂）