姜濤千字文解釋少跟粉絲合照原因 強調非耍大牌 自責生日打卡險釀人踩人意外 (11:48)

MIRROR人氣王姜濤自從由美國返港後，已有逾1星期沒更新社交網，今日（26日）凌晨約4時許，姜濤在Instagram撰千字文，回應私底下跟粉絲合照事情，他表示剛出道時，常跟私下等他們的粉絲合照，但隨着出道時間愈久，愈來愈少這樣做，他強調並非因為耍大牌：「隨著出道的時間越久，我們懂得的事情就越多，所以想盡量避免很多負面影響，在你們看來一個如此簡單的動作—合照都不能做的原因，是背後我們要兼顧的事情實在太多。」

姜濤表示以往會跟一些固定來等待的粉絲合照，但結果變相鼓勵愈來愈多人這樣做，他亦也盡量滿足大家每個要求，但有時有心無力：「合照完可能會想要簽名，簽名完了可能要錄一句生日祝福，這些雖然是很小的事情，但當我們需要一個人，來完成幾十甚至上百個這樣的要求，要花費的時間其實是不少的，拋開私人時間不談（儘管入行後我早有覺悟基本不會再有私人時間了），有時候碰到我們趕去練舞或者工作，時間上真的無法滿足大家，而且為了避免不公平，跟一個人合照就等於要跟全部人合照，還有很多時候，有些媽媽會帶自己的小孩來，告訴我小孩子很喜歡我，所以帶她過來看看，這些心情和舉動我很理解，但帶小孩過來真的不會遇到任何危險嗎？」

姜濤表示親眼目睹有媽媽因一時激動，拋下自己的小孩不顧而跟他們合照：「但萬一小孩就這樣不見了怎麼辦？萬一小孩不小心受傷了怎麼辦？人那麼多的場合連大人都有可能會跌倒受傷，更何況是小孩呢？」

姜濤表示今年他生日，知道很多粉絲當天在銅鑼灣為他慶祝，他很感謝和感動，所以拍戲結束後，他也想在這個重要日子，跟大家打卡合照：「但結果就是我一下車，完全控制不了場面，一堆人把我們團團圍住，過程中還有一位粉絲跌倒，差點就出現人踩人的情況，真的非常危險，為此我也感到非常自責，沒有顧及到大家的安全，所以基於以上種種原因，漸漸地，我越來越少在私底下和粉絲合照了。」

另外，姜濤還談及送禮問題，他寫道：「我覺得這是大家的一片心意，但其實關於禮物的問題，我也一直很想再強調，我很喜歡大家以寫信的方式表達支持或和我們交流想法，但實體的禮物，就真的不方便接收，別說自己家裡，就連我們公司都快放不下了，我們也是人，只有一個身軀一個胃，那麼多食物、衣服我們怎麼可能吃的下和穿的了呢？（雖然食物我很有信心可以消滅完但是吃完變胖也會被大家說）而且知道大家賺錢都不容易，所以真的不想你們浪費，最好的做法真的就是用最便宜的一支筆和一張紙，把你們所想的都寫下來給我（其實我經常出門，都會順手拿兩封等在休息的時候看）。」

（即時娛樂）