聞MIRROR粉絲被指不理智 姜濤感不好受 盼成被認可實火 (12:48)

姜濤今日（26日）凌晨罕有地在社交網撰寫千字文，詳述少跟粉絲私下合照以及不便接收實體禮物原因。姜濤寫道：「有人也許會感到奇怪，為什麼我今天突然打那麼多字和大家說這些，是因為當聽到外界說我們MIRROR的粉絲很不理智時，我心裡都不好受，因為我知道，有你們我們才能走到今天，沒有你們的支持，我們什麼都不是，只是有時候，還是希望大家可以理解我們的困難和處境，我也不想當一個像當初什麼都和大家說沒事的偶像，我想和所有支持我的粉絲們成為朋友，，所以才和你們說我所有的心裡話。」

姜濤表示一個機械式的偶像，或許還是會得到大家的支持，但他想讓大家發自內心、慢慢去了解和認識真正的姜濤：「讓你們知道所支持的，其實是個怎樣的人，在國外這段日子，我也沉澱了很久，離開了所處環境，才看得清很多事，我知道我們確實還有很多方面待進步和改善，無論是我們個人的技藝上，還是在其他種種我們本應處理得更好的事情上，請相信我們一定會虛心接受批評並努力改進，而不管怎樣，我都希望我們的粉絲們可以團結起來，大家都是家人，都是在支持香港這片土地上的歌手，我們要做的，就是共同把我們的音樂做好，並讓越來越多人看到，也努力把香港的虛火，變成被廣泛認可的實火！」

姜濤的MIRROR隊友盧瀚霆﹑楊樂文﹑呂爵安，ERROR的4位成員﹑張繼聰等都有留言，盧瀚霆表示「一齊努力」，肥仔（梁業）讚姜濤成熟。

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（即時娛樂）