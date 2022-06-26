聲夢2｜Crystal僅獲8盞綠燈遭淘汰 Jasmine不捨相擁爆喊 (13:06)

《聲夢傳奇2》昨晚（25日）播出第3集，6位導師Gin Lee（李幸倪）、JW（王灝兒）、泳兒（Vincy）、布志綸（Alan）、林二汶（Eman）及林奕匡（Phil），各自派出Jasmine、Pamela、Crystal、Angel、金仔及Sabrina對決，他們面對總監郭偉亮（Eric Kwok）及陳奐仁（Hanji）點評，及現場25名專業評審評分。

Sabrina首兩集已憑超卓唱功備受關注，獲封超班「大魔王」！今集Sabrina獻唱難度頗高的《說散就散》，不但聲線沉厚、音域亦相當廣，且感染力強，獲Eric Kwok大讚：「呢個世界發生咩事，點解13歲係咁嘅？佢把聲好正，好厚、有啲沉同沙，希望佢唔好變聲。」最終Sabrina從25名專業評審手上獲得23盞綠燈，全場學員大表佩服，Sabrina亦難以置信。

昨晚第2高分，是獲得19盞燈、另一熱門Jasmine；3歲開始學唱歌劇的Jasmine，經導師Gin Lee教導後，擺脫「古典唱法」，以甜美靚聲獻唱《玉蝴蝶》，最終令Gin Lee滿意收貨：「好有自己諗法，根基都好紮實。」

出名「魔鬼」的舒文與伍仲衡則有感Jasmine感情欠奉，舒文更以激將法鼓勵Jasmine：「玉蝴蝶愛嘅程度係去到死物都愛，係一個瘋狂嘅愛情，你明咗之後，再大膽啲就得架喇，可以勁多30%。」

第3高分則為獲得17盞綠燈、同為熱門的Pamela，之前遭Eric Kwok批評唱歌似「新聞報道員」的她，今集贏回Eric Kwok正評謂：「成件事好見得人。」

昨晚同陷陶汰邊緣的有之前已跌過入危險區的Angel，及在網絡頗受歡迎的Crystal，前者型格Look跳唱《發熱發亮》、後者則以可愛造型跳唱《I Wish》。Crystal最終因音準問題獲得8盞綠燈，成為首位出局學員。

對於Crystal出局，不少學員大感意外及流淚，與Crystal感情要好的Jasmine，一聽結果已哭成淚人，更在後台等候Crystal，2人相擁爆喊，Crystal事後怪責Jasmine搞喊自己：「我見到Jasmine喊，我就忍唔住，我哋應承過大家唔同組唔緊要，只要可以一齊走到後啲就好。當我知道我第一個被Foul，我攬住佢諗起之前講過嘅嘢，我就忍唔住。」

面對好友出局不知如何是好的Jasmine，向Crystal伸出友誼之手謂：「你今晚搵我啦！」卻慘遭Crystal淘氣派檸檬：「我唔想見到你呀！（因為唔想喊）」，二人間互動相當有愛。

（即時娛樂）