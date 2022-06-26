《飄流》合唱版MV破114萬點擊 Edan認唱功仍有進步空間 讚基仔似大哥哥 (14:10)

Edan讚基仔似足大哥哥，他亦讚許恩怡活潑可愛又專業。（Ig圖片）

古巨基和呂爵安的合唱版《飄流教室》MV，在YouTube破114萬點擊。（Ig圖片/網上圖片）

古巨基（基仔）與MIRROR成員呂爵安（Edan），推出的合唱歌《飄流教室》，在YouTube上架第5天，截至今天（26日）下午2時左右，已破114萬點擊，成績不俗。

Edan昨晚（25日）在Instagram貼了MV劇照，並撰長文分享今次跟基仔合唱感受，Edan表示沒預想過可以跟樂壇前輩推出合唱歌，他自知唱功還有很大進步空間，感謝基仔願意給他這個機會參與。

Edan表示在合作過程中，基仔給他的感覺像個大哥哥，十分照顧和支持他：「由錄音到MV到綜藝短片，都能夠感受到他的溫暖和關懷，真的是一位很溫柔的前輩，很高興能認識到你！」同時錄音過程中，舒文和基仔有耐性指導他如何演繹這首歌：「兩位都真的傾囊而出，希望能讓我在這次合唱中有所發揮，很感激你們所付出的心血，我真的得到了很多啟發。」

至於在MV部分，基仔笑言感謝舊拍檔，賜予一個史上最多女的MV給他：「這次的故事相信能令很多人有共鳴，而我也很喜歡當中的情節，特別是機舖（一直玩）和唱片舖（體驗前夫的心情十分有趣），過癮！」

Edan表示高興能跟一位柏安妮的17歲女兒許恩怡合作，他大讚許恩怡活潑可愛﹑專業兼享受拍攝，Edan還表示許恩怡跟他妹妹同齡，前途無可限量呢﹗

（即時娛樂）