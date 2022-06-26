盧瀚霆慈善生日月第2撃 7.7請市民免費乘搭尖沙嘴至中環來回天星小輪 (14:40)

盧瀚霆國際後援會希望藉著「教主」生日，透過今次「免費乘搭」活動，為全港市民送上最地道、最貼地的一份禮物。（Ig圖片/大會提供）

MIRROR成員「教主」盧瀚霆（Anson Lo）7月7日迎來27歲生日，「盧瀚霆國際後援會」將聯同「天星小輪」，為全港市民帶來「慈善生日月」第2擊。

去年「教主」生日時，「神徒」鋪天蓋地大型應援，令尖沙嘴碼頭變成「教主碼頭」。為了延續這盛事，今年國際後援會由6月27日開始，將尖沙嘴碼頭外牆，換上「Anson Lo & Sontos Giving Day」的主題。

同時，在「教主」生日當天，全港市民更可免費乘搭天星小輪，來回尖沙嘴至中環。於7月2日至7月10日其間，將尖沙嘴碼頭及中環7號碼頭變成「教主碼頭」，碼頭範圍、船內、閘機及樓梯等，分別設有相關主題佈置、「免費乘搭尖沙咀<->中環」和「HAPPY BIRTHDAY」字句等，與市民分享喜悅。

國際後援會希望藉著「教主」生日，透過今次「免費乘搭」活動，為全港市民送上最地道、最貼地的一份禮物，在疫情下發放正能量， 與大眾同舟共濟。

為了回饋社會，當中6月27至7月10日於旺角朗豪坊舉辦的「Anson Lo & Sontos Giving Day Pop-Up Store」，其中一項周邊產品，亦是與天星小輪有關，而整個 Pop-Up Store 的收入扣除成本後，將全數捐予10間本地機構，包括「伸手助人協會」、「無家者同行」、「庭恩兒童中心」、 「拯救貓狗協會」、「阿棍屋」、「大樹下」、「Paws United Charity」、「綠領行動」、「長春社」及「環保觸覺」。

（即時娛樂）