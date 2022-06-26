Strayz自資成團 首登舞台演出 技術故障靠執生 Ariel搞Gag勁爆笑 (15:26)

隊長VAL（右上圖）以「流浪」形容女團，她解釋：「我哋冇簽公司，自資做想做嘅音樂，因而得名。」（大會提供）

由VAL、CK、暐翹、榛綦及Ariel自資組成的女團Strayz，昨天首度於公開場合亮相。（大會提供）

由《全民造星IV》幾位參賽者VAL、CK、暐翹、榛綦及Ariel，自資組成的女團Strayz，昨天（25日）正式亮相，並首度於公開場合演出。幾位成員心情興奮，為了這次演出做足準備，5女更反客為主，自備禮物冧爆粉絲。

Strayz隊名源自「Stray（流浪）」一字，象徵隊長VAL、副隊長CK、暐翹、榛綦及Ariel是一班流浪的小朋友。以「流浪」形容自己，VAL解釋道：「我哋冇簽公司，自資做想做嘅音樂，因而得名。」

5人以女團身分首度出騷，參與《TIME'S UP Live》，演繹《#A5110》、《純孩兒》及《Stray》3首作品，其中《Stray》是首支派台歌，於派台前讓觀眾先聽為快。

首度以Strayz名義演出，她們十分重視，CK表示：「其實得知有演出機會嘅時候，當下好興奮係真嘅。雖然籌備演出時，遇到唔少困難，但我哋準備好自己，亦有勤加練習，希望做到最好，同時亦希望每位成員演出舒服，觀眾睇得開心。」

在昨晚演出中，Strayz準備唱第2首歌時，現場出現技術問題，一直未能演唱，Ariel情急智生，在台上搞Gag當笑話，與VAL一唱一和，帶動現場氣氛，事後暐翹笑言：「Ariel係我哋嘅笑話擔當，我哋平時相處都係咁樣。」Ariel搞笑說：「其實係Plan咗有個位畀我講笑，所以唔使擔心。」而處女演出過後，VAL坦言剛開始時略帶緊張，她說：「唱第一首歌時係有少少緊張，跟住第2、3首歌就放鬆晒！」

對於Strayz的首度登場，CK自評60分，因為她覺得可以做得更加好，Ariel則表示要睇Playback才知表演如何，但感覺上可以有70至80分，台下Fans反應熱烈，令她們感動不已，VAL說：「見到台下好多燈牌，好開心，好想完騷即刻出去搵佢哋！」

（即時娛樂）