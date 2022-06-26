岑寧兒音樂會第3場 陳蕾驚喜現身任和音 感動落淚 (17:46)

岑寧兒《Home is...》音樂會2022昨晚（25日）在九展Star Hall舉行第3場，全場爆滿，昨晚更是首場網上直播，多達30多個地區同時收看。昨晚捧場嘉賓包括6號@RubberBand﹑陳可辛﹑COLLAR成員Candy、So Ching、芯駖、Winka、Marf 及Gao等。

整個音樂會的概念是圍繞「家」的主題，當然也少不了親人的參與，岑寧兒不但邀請表哥Jerald（陳哲廬）從加拿大回港籌備音樂會，她更邀請Jerald在音樂會中擔任嘉賓，在這個音樂會中與親人一起「回家」。

當岑寧兒唱出《親愛的瑪嘉烈》末段的時候，陳蕾身穿工作人員服裝作準備，並突然從台上升上巨型盒子為岑寧兒和音，全場氣氛熾熱，歡呼及尖叫聲不停。隨後2人合唱《相信一切是最好的安排》，陳蕾一度感動落淚，陳蕾說：「原本仲諗住我係可以為你舒緩啱啱嗰部分情緒，點知我比你（岑寧兒）仲激動。」岑寧兒立刻上前安慰，見證2人的友誼，氣氛溫馨。

岑寧兒逐一介紹台上的樂隊成員，介紹表哥Jerald的時候，她分享與Jerald往日回憶，某一天早上Jerald向岑寧兒求助，原來Jerald把陳奕迅歌曲《人車誌》的和音檔案刪除，Jerlad直言當時情緒崩潰，幸有表妹岑寧兒幫手，才及時可完成歌曲。

（即時娛樂）