《闔家辣》7月1至3日推優先場 掀撲飛熱潮 (17:57)

有份主演的鄭中基也拍片表示已經有優先場戲飛賣。（Ig影片截圖）

由鄭中基、梁詠琪（Gigi）、呂爵安（Edan）及吳君如監製兼主演的溫情喜劇電影《闔家辣》，將於7月14日上映。為感謝各位粉絲厚愛，《闔家辣》於7月1日先推出6場優先場，讓觀眾先睹為快，撲飛熱潮一觸即發。

《闔家辣》導演鄭晉軒（Coba）昨日（25日）親身來到銅鑼灣，迎接電影主題曲《辣到出汁》最新MV首播，更與現場巿民合照及送贈電影精美禮品，場面熱鬧：Edan粉絲「爵屎」現場派應援物品，支持首播儀式，由於氣溫達32度，導演雖大汗淋漓，仍有求必應跟現場粉絲合照，逐一簽名，窩心粉絲遞上紙巾給導演抹汗。

MV首播完成後，Coba跑上戲院，為預售優先場戲票打氣，引來不少粉絲跟隨，現場大排長龍。昨午發售7.1的6場優先場，秒速售罄，更有兩間戲院網上售票「死機」；電影公司決定加開優先場場次，今日（26日） 開售7月1至3日優先場，並於下午3時在官方社交平台公布詳情，由於出現炒賣黃牛飛情况，電影公司呼籲粉絲不要購買，優先場將會陸續推出。

MV內容當然少不了《闔家辣》精彩畫面情節，包括Edan清新演繹，令觀眾忘憂爆笑的中基、Gigi、君如傾力演出，還有玩得talk得的何啟華@ERROR及林家熙等。《闔家辣》團隊及演員在久未消退的疫情下，努力為大家打氣，Gigi、Edan及吳君如，特別灌錄《闔家辣》電影主題曲《辣到出汁》，為大家集氣，鼓勵大家撐過低潮。

（即時娛樂）