《迷你兵團2》首映 楊紫瓊獻聲演繹退休功夫大師 (18:53)

《迷你兵團2》（Minions : The Rise of Gru）將於本月29日在港上映，昨日在洛杉磯舉行首映禮，有份為英語版獻聲的《奇異女俠玩救宇宙》楊紫瓊、《男女單打戰》史提夫卡維（Steve Carell）、《NASA無名英雌》女星泰娜芝漢森（Taraji P.Henson）、《幼稚園特警2》龍格爾（Dolph Lundgren）、《殺出個黎明》丹尼齊奧（Danny Trejo）等現身。

據報楊紫瓊在英語版《迷你兵團2》為角色Master Chow配音。講述Master Chow是已收山的功夫大師，在三藩市唐人街開針灸店，看似弱質女流，卻有前所未見的看家本領，從Wild Knuckles差遣的一班惡霸手上拯救迷你兵團。迷你兵團被她的才華震懾，欲拜師為徒，學好功夫後可去拯救犀利哥，但她一口拒絕，因為現在只想治療人而非傷害人。不過當Master Chow看到迷你兵團完全一竅不通，而她過往教出了不少大師級和冠軍級人馬，最後答應收他們為徒，並視之為職業生涯上最大挑戰。

《迷你兵團2》故事從只是12歲鄉下仔的犀利哥說起，描述他年紀細細已滿腹邪惡大計，夢想稱霸地球，可惜處處碰壁，直至遇到迷你兵團，聯手建造大本營及強勁武器。當惡名昭彰的超級六惡人聯盟，作反踢走了大佬威龍哥後，犀利哥作為聯盟「忠粉」，把握升呢機會遂自薦加盟；但犀利哥的足智多謀惹怒六惡人，迷你兵團這班「最佳損友」為了拯救他，臨急抱佛腳苦學功夫，齊心合力向六惡人挑戰。

（即時娛樂）