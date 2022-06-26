譚凱琪憶成為小室哲哉徒弟經歷 對老公印象傻氣兼老實 (20:17)

譚凱琪（Zoie）接受商台梁泰來主持的《星光背後》訪問，Zoie產後復出，並於剛播畢的《十八年後的終極告白2.0》飾演「出軌太太」Queenie，再度人氣急升。

現年41歲的Zoie在18歲時簽約小室哲哉，先以歌手出道，曾經萬千寵愛在一身甚至有機會拍住日本音樂教父到日本出碟發展。奈何不夠2年科網股爆破，小室公司撤出香港，Zoie由天堂跌落谷底失業，甚至一度退出幕前半年。及至踏入「女人三十」，她轉簽TVB找到演員這條路，並憑劇集《EU超時任務》、《不懂撒嬌的女人》、《大帥哥》等闖出事業高峰。

Zoie憶述當年18歲由平面模特兒，變成小室徒弟的經歷：「當時不知是小室簽人，只知是廣告試鏡，但很大陣仗很多人，又要set頭化妝又要唱歌。最後知道簽小室當然開心，無經任何歌藝訓練，一簽約就去夏威夷錄音，又有月薪又可以去日本出碟，又有機會同安室奈美惠到八國高峰會議演出。當時沒想前途，因為細個唔識諗，無抱負，淨係知好玩，keep住咁樣就好，所以一話公司撤退，我呆了，才知前路茫茫。」

Zoie曾經有1年到台灣找機會，沒結果便回港退出幕前，轉當白領半年，其後再復出到有線電視當旅遊節目主持，及至2013年樂易玲找她過檔無綫，Zoie才找到人生方向及事業露出曙光：「之前都鍾意演戲，但在舊公司無渠道無機會，所以有機會入TVB，你話減薪又好什麼都好，我都想試，能演上一個好角色，令人記得你，已經足夠。」

談及家庭，Zoie於2012年與被喻為是「餐廳少東」的圈外丈夫莊日宇交往，兩人於2年前結婚，同年10月誕下囡囡BabyG。Zoie指丈夫當年由朋友做媒人介紹相識，首個印象是「傻氣、老實」，她說：「老公是不會花言巧語那種男人，很多人拿了我電話會即刻約你，但他很特別，差不多隔了2個月才找我，我當然對他有好感。」

至於為何到第8年才決定結婚？她說：「我們第2年開始同居，到差不多第7年，我發現自己年紀已不小，再加上我是傳統想有家庭的女人，就會想我們應否到另一階段。是我先問，他亦喜歡有家庭。之後他也有求婚，不過是在我提出之後，事隔1﹑2兩年啦。」

Zoie感激丈夫繼續讓她演戲，她形容2年前結婚已計劃生小朋友，但意想不到一擊即中：「其實宣布結婚時，並不知自己懷孕，很多朋友話想生B不是話有就有，想不到一年間便做埋媽咪。我佷享受現在的生活，工作以外，有家庭亦有小朋友，我好感恩！」

（即時娛樂）