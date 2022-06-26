黃澤鋒女兒升讀K1前要戒尿片 雨僑心思思想生男B (22:17)

一班星級爸媽出動帶子女放電，雨僑、黃婉曼(Icy)、張嘉兒、黃澤鋒、岑潔儀、陳爽、Annie G.、盧頌之（DaDa）與老公趙勁皓等跟子女出席「Peppa Pig玩樂日互動特展」。黃澤鋒的寶貝女黃熙恩（小黃妃）下月3歲生日，她跟爸媽踏入會場好興奮，嚷着要坐小火車「出遊」，忙著跟欄外的爸媽揮手，好搞笑！

黃澤鋒陪女兒玩波波池一樣好投入，他稱小黃妃將入讀K1：「因為疫情她幾乎沒有上過N班，好彩唔怕醜，我唔擔心佢返學會喊。呢排就要同佢戒尿片同教吓佢多啲英文。」小黃妃好活躍，他說：「只要唔危險同冇禮貌，我都畀佢自由放縱發展。」

雨僑與羅力威的女兒囡囡Harper會在8月返N班，雨僑升呢媽咪後，一直親力親為照顧女兒，小朋友比較黐身，所以她擔心Harper返學不接受要跟父母短暫分離。她說：「playgroup老師有教我，試吓搵個囡囡冇咁黐嘅人陪佢返學，我咪叫爸爸湊佢去，點知返咗兩堂，囡囡唔肯上堂，結果要我自己湊番，希望疫情繼續穩定啲，咁佢返學，我就冇咁擔心，否則又要停課，始終小朋友上網課，不及返學有群體生活咁開心。」看着女兒長大，雨僑又心思思想再生B，已開始不設防，希望盡快湊個好字。

靚媽Icy、岑潔儀和陳爽疫情前常見面，但過去半年都沒見，她們相約帶着子女來玩，星媽們見面即雞啄唔斷。Icy的餐廳早前結業，多了時間，她接了主持港台節目。年初疫情嚴峻期間，Icy收工即趕回家煮飯給家人，這位女廚神下月會在書展推出兒童食譜新書，分享小朋友健康飲食習慣。

（即時娛樂）