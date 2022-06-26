「海報師」阮大勇畫姜濤10胎系列 鼓勵在藝術之路前行 (23:41)

「海報師」阮大勇退休多年，3年前跟現任太太Virginia移居台灣，他們被高美濕地的美景吸引而留下來，享受悠閒生活。81歲的阮老師被封為「香港電影海報教父」，他筆下繪畫的巨星無數，由1970年代至1990年代，超過200幅電影海報作品。現在他為興趣而畫，特別喜歡畫不同形態的李小龍，最近成為「姜糖」（粉絲暱稱），因為被姜濤的真摯與善良感動。早前他決定畫齊姜濤的10首歌成為作品系列，現在接近完成階段，日前他還畫了電影《阿媽有咗第二個》特別版海報，賀電影在台北電影節首映。

阮老師接受《明報》訪問，笑言為找繪畫姜濤的資料睇到眼花，姜濤好難畫，因太靚仔而增難度。他要做很多準備工夫，重覆看姜濤的照片、MV、訪問找感覺，捕捉他的神情與動作才夠傳神。阮老師最喜歡畫姜濤的頭髮，對方的髮型好靚，畫頭髮亦是老師的強項。

他迷上姜濤是看了《作品的說話》MV，他為這作品的信息震驚又感動，「初時知道MIRROR這十二個後生仔，對於我這個老年人而言，感覺跟我沒有關係。由於太太經常看他們的MV與節目，我對姜濤留印像，覺得他好親切，沒有機心的後生仔，連聲音也好聽，十分童真。相比較同齡的人，這年代的人懂得保護自己、更聰明的，但我就是喜歡姜濤的親和力。我被《作品的說話》MV觸動，點解一個23歲後生仔會做這個作品？他表達了愛心、愛這個地球，好善良，所以我決定要畫出來」。他畫《作品的說話》選定姜濤在MV中最後的動作，雙手握拳成心形。這幅畫的背景也有深意，他以銀灰的顏色為地球表面，說這個世界發生很多事情，始終有一線光明來臨。

訪問中阮老師也講解了《Dear My Friend,》與《鏡中鏡》的構思，他在社交平台分享了部份作品令「姜糖」也瘋狂，想擁有這些作品，有人出高價邀畫但老師的回應是：「睇緣分。」他繼續開心畫自己喜歡的姜濤自娛，不過，阮太透露因姜糖們太熱情，阮老師考慮出畫冊跟大家分享，又計劃今年底在台中舉行小型畫展。原來阮老師希望透過作品向姜濤表達訊息，給這個醉心表演藝術的年輕人鼓勵，希望他隨著自己的愛好，在藝術之路繼續向前走。

欲知專訪詳情，請留意明天（27日）明報娛樂版。

（即時娛樂）